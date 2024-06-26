Geçen sezon takımın en golcü ismi olan sol kanat Enes Nalbantoğlu'nun sözleşmesini 2 yıl daha uzattı. Ayrıca, dış transferde Karaköprü Belediyespor'dan sağ kanat Ali Sinan Gayla ile anlaşma sağlandı. Ali Sinan, geçen sezon Karaköprü'nün şampiyonluk yolculuğunda 13 gol kaydetmişti.

Karşıyaka Futbol Şube Başkanı Gökhan Şensan, transferlerle ilgili yaptığı açıklamada ileri uca yönelik çalışmaların devam ettiğini belirtti. Yeşil-kırmızılılar, yeni sezonda güçlü bir kadro ile hedeflerini yükseltmeyi planlıyor.