Karşıyaka, Kaptanı Kenan Sipahi Ile Yollarını Ayırdı

Basketbol Süper Ligi'nde finansal zorluklar ve sponsorluk sorunlarıyla mücadele eden Karşıyaka, takımın önemli oyuncularından Kenan Sipahi ile yollarını ayırdı. 2015-2016 sezonlarında da yeşil-kırmızılı formayı terleten milli guard, 2.5 yıl sonra yeniden döndüğü Karşıyaka'dan ayrılarak Bahçeşehir Koleji ile anlaşma sağladı.

Kriz devam ediyor

Karşıyaka, son dönemde McCollum, Boutsiele, Webb ve Jefferson gibi yabancı oyuncularını da kaybetmişti. Kenan'ın ayrılışıyla birlikte takımın kadrosu ciddi şekilde daralmış oldu. Bu gelişme, hem ligdeki hem de Basketbol Şampiyonlar Ligi'ndeki mücadelesini zorlaştıracak gibi görünüyor.

Teşekkür mesajı yayımlandı

Karşıyaka Kulübü, Kenan Sipahi'ye hizmetleri için teşekkür ederek veda mesajı yayımladı. Kulüp, Kenan'ın takıma olan katkılarını unutmayacağını ve başarılarının daima hatırlanacağını belirtti.

29 yaşındaki milli oyuncu Kenan Sipahi, kariyerine Bahçeşehir Koleji'nde devam edecek. Karşıyaka ise kadro yapısını güçlendirmek için yeni transferlerle takviye yapmayı planlıyor.