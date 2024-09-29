Derneğin olağan genel kurulunu başarıyla tamamlayan üyeler, Başkan Yaşar Canferoğlu'nun ev sahipliğinde dernek lokalinde keyifli bir kahvaltı etkinliği gerçekleştirdi.

Pazar sabahı olmasına rağmen yoğun katılımın gözlemlendiği etkinlikte, yönetim kurulu ve dernek üyeleri, kahvaltının tadını çıkarmak için bir araya geldi. Kemençe eşliğinde gerçekleştirilen kahvaltıda, hem lezzetli yiyeceklerin tadına bakıldı hem de horonlar eşliğinde coşkulu anlar yaşandı. Başkan Canferoğlu, şarkılara eşlik ederek misafirlerine keyifli bir Pazar sabahı sunmuş oldu.

Örnek bir sivil toplum kuruluşu

Karşıyaka Karadenizliler Kültür ve Dayanışma Derneği, İzmir'de düzenlediği etkinlikler ve sosyal yardımlarla dikkat çeken önemli derneklerden biri olarak öne çıkıyor. 1500'e yakın üye sayısıyla dikkat çeken dernek, "Hamsi Şöleni", öğrencilere burs verme programları ve dini bayramlarda yaptığı erzak yardımları gibi etkinliklerle sivil toplum duruşunu sergiliyor. Kış aylarında düzenlenen kahvaltı ve hamsi programları da derneğin aktiviteleri arasında yer alıyor.

Derneğin yönetiminde yer alan üyeler, farklı meslek gruplarından oluşuyor. Mimarlar, avukatlar, sendika başkanları, müteahhitler ve iş insanları gibi birçok temsilci, Karşıyaka Karadenizliler Derneği'nde memleket gönüllüleri olarak bir araya gelmiş durumda.

Başkan Canferoğlu’ndan birlik mesajı

Kahvaltıda bir konuşma yapan Başkan Yaşar Canferoğlu, birlik vurgusu yaptı. 2008 yılında kurulan derneğin kurucularından olduğunu belirten Canferoğlu, 2017 yılından bu yana başkanlık görevini yürüttüğünü ifade etti. Üyelerine teşekkür eden Canferoğlu, kahvaltının amaçlarından birinin birlik ve beraberliği pekiştirmek olduğunu vurguladı.

Konuşmasında, "Birlik ve beraberliğe çok ihtiyacımız var. Herkes birbirine yardımcı olsun, bir olalım, güçlü olalım" diyen Canferoğlu, desteklerin önemine dikkat çekti. Derneğin daha güçlü bir şekilde ilerlemesi için üyelerin birbirine destek olmasının altını çizen Canferoğlu, "Ayrı gayrımız olursa bu bize fayda sağlamayacağı gibi zarar verir. Birlikte hareket edersek, çok daha güçlü olabiliriz" şeklinde konuştu.