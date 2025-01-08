Karşıyaka Spor Kulübü, tarihinin en büyük krizlerinden birini yaşıyor. Kulüp, Danışma Kurulu Başkanı Hasan Denizkurdu öncülüğünde 22 Ocak'ta bir toplantı düzenleyerek çözüm yollarını ele alacak. Toplantıda, şirketleşme dahil olmak üzere bir dizi kurtuluş stratejisi masaya yatırılacak.

Basketbol branşında ana sponsor Yaşar Ailesi'nin desteğini çekmesi ve yeni yasalarla yönetimlerin kamu borçlarından bireysel olarak sorumlu tutulmaları nedeniyle yönetici bulmakta zorlanan kulüp, son dönemde ciddi bir kaos içerisine sürüklendi. 24 Aralık'ta yapılan kongrede zorlukla yönetim listesi oluşturulan ve yeni yönetime henüz imza yetkisi verilmeyen yeşil-kırmızılılar, Denizkurdu'nun çağrısıyla bir araya gelerek bu zorlu dönemi aşmayı hedefliyor. Kulüp üyeleri ve taraftarlar, bu önemli toplantıda Karşıyaka'nın geleceği için birlikte hareket etmeye davet edildi.

Hasan Denizkurdu, yaptığı yazılı açıklamada, "Kulübümüzün içinde bulunduğu kaostan bir an önce kurtulması için danışma kurulu başkanı ve eski başkan olarak 22 Ocak 2025 günü yapılması planlanan geniş katılımlı bir toplantı düzenlemiş bulunmaktayım. Toplantıya danışma kurulu üyeleri, yönetim kurulu üyeleri, KSK divan başkanlığı ve taraftarlar adına da Çarşı Grubu başkanı davet edilmiştir. Bu toplantıda şirketleşme dahil çıkış yolları aranacak ve alınacak karar kamuoyuna duyurulacaktır. Ancak, toplantı öncesi sosyal medyada bazı arkadaşlarımıza hakarete varan suçlamalar yapılmaktadır. Oysa bu krizden çıkışta en büyük desteği onlardan alarak en azından bugüne kadar gelebildik" dedi.

Yöneticilere ödeme emri geldi

Kulübün güncel vergi borçları nedeniyle eski ve mevcut yöneticilere ödeme emirlerinin tebliğ edildiğini söyleyen Hasan Denizkurdu, "Herkes bilmelidir ki sorun, Yaşar Grubu ile sponsorluk bağının kopması, Çiğli Vergi Dairesi'nce eski ve yeni yöneticilere toplam 90 milyon TL vergi borcu çıkarılması ki dün itibari ile bu arkadaşlarımıza ödeme emri tebliğ edilmiştir, bu nedenle yönetim kurulunun istifası ve kayyuma gitmemek için oluşan yönetim kurulunun hala imza yetkisi alamamasıdır. Yaklaşık iki aylık bu süreçte Karşıyaka Spor Kulübü yönetimsizdir ve bu süreç içinde kulübe en büyük yardımı Yaşar Grubu, Cenk Karace, Azat Yeşil, Mustafa Karabağlı, İlker Ergüllü, Mustafa Taşova, Demir Çelik yapmışlardır. Verdikleri rakamlar da bir hayli fazladır" ifadelerini kullandı.

"Onlar olmasaydı çoktan basket ve futbolda havlu atmıştık" diyen Hasan Denizkurdu, açıklamasını, "Ayrıca 1912 Derneğinin başlattığı bağış kampanyasına katılan az veya çok bağış yapanlara da teşekkürü bir borç bilirim. Sonuç olarak, bu arkadaşlarımıza sosyal medya üzerinden yapılan hakaret ve suçlamalar bizi bölmekten başka bir işe yaramaz. Lütfen bu tür suçlamaları yapmayınız, bu insanları ve diğerlerini küstürmeyiniz. Bu çağrıma uyacağınızı bekler ve 22 Ocak 2025 toplantısında önemli kararlar alarak yol haritamızı yeniden çizeceğimizi belirtirim" cümleleriyle noktaladı.

Kaptan Kenan alacağını bırakıp gitti

Basketbol Süper Ligi ve Avrupa'da İzmir'in senelerdir ilk ve tek uluslararası markası olmasına rağmen bu sezon ana sponsorunu kaybedince aylardır camia katkısıyla son anda maaşları ödeyebilen ancak geçen hafta 4 yabancısı ayrılınca dağılan Karşıyaka'da kaptan Kenan Sipahi de dün alacaklarını bırakıp gitti. Daha önce 2015-2016 sezonunda da forma giydiği yeşil-kırmızılılara 2.5 yıl önce geri dönen 29 yaşındaki milli oyun kurucu, 2.3 milyon TL alacağını bırakarak, 500 bin TL de bonservis getirip Bahçeşehir Koleji'ne transfer oldu. Kenan'ın geciken maaşı geçen cuma günü ödenmişti. Yeşil-kırmızılılar kadroda kalan yerli oyunculara ise giden yabancılardan Webb'den gelen buy out parasıyla ödeme yaptı. Toplam 5 önemli oyuncusu giden Kaf-Kaf'ta McCollum, Boutsiele ve Jefferson da ayrılmıştı.

Toplanan bağış 3 milyon 107 bin TL

Futbol Şube Başkanı Ayhan Gültekin'in 1 milyon TL bağış yaparak startını verdiği, "Şimdi sahip çıkma zamanı" kampanyasında TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'taki futbol takımı için kaynak toplamaya çalışan Karşıyaka'ya şimdiye kadar 3 milyon 107 bin TL destek geldiği açıklandı. 1912 Karşıyaka Derneği'nin koordinesinde yürütülen kampanyaya destek olan isimler tek tek kulübün sosyal medya sayfalarında yayınlanıp teşekkür edildi. Tarihi süreçten geçen Karşıyaka desteklerin artarak devam etmesini bekliyor.