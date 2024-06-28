Ligin gol kralı İshak Kurt'la anlaşan Karşıyaka, stoper Metin Peker'i de 1 yıl aradan sonra yeniden kadrosuna kattı.

Geçen sezon Adana 1954 FK ile 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta şampiyonluğa ulaşırken attığı 22 golle ligin gol kralı olan, 2022-2023 sezonunda da Play-Off oynadığı Efeler 09 SFK'da 24 gol atan 31 yaşındaki İshak Kurt, Karşıyaka'ya transfer oldu. Karşıyaka, İshak'ı transfer yarışında rakibi Bursaspor'un elinden alarak İzmir'e getirdi.

Karşıyaka Futbol Şube Başkanı Gökhan Şensan, golcü oyuncu İshak Kurt ile anlaşmaya vardıklarını duyurdu. Bu transfer, Karşıyaka taraftarları arasında büyük heyecan yaratırken, İshak'ın yeni sezonda takımın gol yükünü çekmesi bekleniyor.

Karşıyaka, İshak Kurt'un yanı sıra stoper Metin Peker'i de 1 yıl aradan sonra tekrar kadrosuna dahil etti. Yeni transferler, Karşıyaka'nın bu sezonki hedeflerine ulaşmasında önemli rol oynayacak.