Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Karşıyaka, deplasmanda birebir rakiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor’a 100-79 mağlup oldu. Ligde 10 galibiyette kalan yeşil-kırmızılı ekip, düşme hattının yalnızca iki galibiyet uzağında yer aldı.

Karşıyaka, sezonun kritik haftalarında üst üste puan kayıpları yaşarken, kalan maçlarda alacağı sonuçlar doğrudan ligde kalma şansını etkileyecek.

Ahmet Çakı: “Bu kadar farklı kaybetmeyi beklemiyorduk”

Karşıyaka Başantrenörü Ahmet Çakı, maçın ardından yaptığı açıklamada özellikle savunmada yaşanan sorunlara dikkat çekti. Çakı, şu ifadeleri kullandı:

"Savunmada oldukça kolay sayılar yedik ve ritmi tamamen rakibimize verdik. Deplasmanda bu konuda daha dikkatli olmalıydık. İlk çeyrekten itibaren kontrolü eline alan rakibimizi sürekli geriden takip eden taraf olduk. Maçın başında aynı fikirde olmadığımız bazı hakem kararları olsa da, takım olarak bu durumlara fazlasıyla takıldık. Bu da oyunun kontrolünden uzaklaşmamıza sebep oldu. Kötü bir mağlubiyet aldık. Bu kadar farklı kaybetmeyi hiç beklemiyorduk. Ancak artık bu maçı geride bırakıp bir sonraki maçımıza hep birlikte hazırlanmalıyız. Ligde kalmayı başaracak galibiyetleri almak için odaklanmalı ve sezonu bu şekilde tamamlamak için çalışmaya devam etmeliyiz."