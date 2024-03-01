Kulübün yeni başkanı Çiçek Bilgiç ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya Genel Yönetmen 1. Yardımcısı Mesut Yazıcı, Genel Yönetmen 2. Yardımcısı Arif Çorapçıoğlu, 3. Kesim Başkanı Tülay Tosun, 2. Bölge Başkanı Merve Kavrama, 9. Bölge Başkanı Dilek Soylu, Ağız ve Diş Sağlığı Komite Başkanı Ülkü Karlı, 3. Kesim Sekreteri Zeynep Tosun, Akhisar Lions Kulübü Kurucu Başkanı İlhan Ezer, Gönüldaş Müzik Grubu sanatçıları ile üyeler katıldı.

Başkan Bilgiç projeleri anlattı

Etkinliğin öne çıkan anlarından biri, Başkan Çiçek Bilgiç'in kulübün mevcut çalışmaları ve yeni projeleri hakkında konuştuğu bölümdü. Özellikle Ege Üniversitesi Hastanesi’nde gerçekleştirilmesi planlanan yeni doğan kliniği için bir kuvöz projesiyle kulübün topluma katkıda bulunma arzusunu gösterdi.

Güney: “Kültürel mirasımızı koruyun”

Toplantıda mikrofona geçen Salih Güney ise, katılımcıları hem duygulandıran hem de düşündüren bir konuşma yaptı. Türk sinemasının sevilen ismi, kişisel deneyimlerini ve Türkiye'nin kültürel mirası hakkında bilgilerini paylaşarak, herkesi bu mirasa sahip çıkma konusunda çağrıda bulundu. Salih Güney, yayınlandığı günlerde Türkiye’de tepki çeken "Midnight Express" filminden sonra yaşanan olaylara karşılık yazdığı senaryodan ve Knidos kazılarında yaşanan olumsuzluklar gibi konuları dile getirerek, kültürel mirasın korunması ve iade edilmesi için verdiği mücadeleyi aktardı.