Karşıyaka Belediye Meclisi'nde AK Parti ve CHP grubu arasında arbede çıktı. Yumrukların konuştuğu toplantı sonrası yayın kesildi, gerilim tırmandı.

Gergin başlangıç Özgür Özel'e yapılan saldırı tartışıldı

Toplantının açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik saldırıyı kınadı. Ünsal, "Bu sadece bir lidere değil, halkın iradesine yapılmış bir saldırıdır," dedi.

Cuma Hutbesine ve Sağlık Bakanı açıklamalarına tepki

Başkan Ünsal, Diyanet'in son cuma hutbesindeki "zina" vurgusunu da eleştirdi. Ayrıca Sağlık Bakanı'nın "çocuğu olmayan aile sayılmaz" açıklamasını "vicdan yaralayıcı" olarak değerlendirdi.

Mecliste çöp sorunu da gerginliğe neden oldu

AK Parti Meclis Üyesi Özgür Solmaz, ilçedeki çöp toplama krizini gündeme taşıdı. Başkan Ünsal, araç arızaları ve tatil dönemine denk gelen onarımları gerekçe göstererek sorunun geçici olduğunu belirtti.

İstifalar ve yeni atamalar

Toplantıda Ebru Gürdemir'in istifası ve Av. Hüsamettin Kocaoğlu'nun yeni görevleri de duyuruldu. Mecliste 6 ek gündem maddesi oylamaya sunularak kabul edildi.

Mecliste gerilim tırmandı: AK Parti-CHP arasında arbede yaşandı

CHP Grup Sözcüsü Mustafa Evsen'in "AKP" ifadesi ve eleştirileri üzerine AK Partili Adem Öztürk tepki gösterdi. Taraflar arasında sözlü atışma kısa sürede fiziki müdahaleye dönüştü.

Araya Giren Üyeler Yayını Durdurdu

Evsen'in, "Senli benli konuşma. Dinlemeyi öğren," sözleri sonrası Öztürk kürsüye doğru yürüdü. "Adam gibi konuş" sözleri ile başlayan tartışma, karşılıklı hakaretlerle sürdü. Meclis üyelerinin araya girmesiyle kavga önlendi.

Yayın kapatıldı

Yaşanan arbede sonrası canlı yayın kesildi. Toplantıya kısa süreli ara verildi.