Süper Lig ekibi Konyaspor ile yapılan anlaşma kapsamında Karşıyaka, 19 yaşındaki genç yetenek için 1 milyon TL ve olası sonraki satışından yüzde 35 pay ödeyecek. Mehmet Güneş, yeni sözleşmeyle 3 yıl boyunca Karşıyaka forması giyecek.

Futbol kariyerine Yeni Malatyaspor altyapısında başlayan Mehmet, profesyonel kariyerinde geçtiğimiz sezon 1. Lig’de sergilediği performansla dikkat çekmiş ve ara transfer döneminde Konyaspor’a imza atmıştı. Genç oyuncu, sezonun ikinci yarısını ise 1. Lig ekibi Ümraniyespor’da geçirdi. Mehmet Güneş ayrıca daha önce U19 Milli Takımı’nda da forma giymişti.

Ömer Faruk Sezgin’in durumu tahkim bekliyor

Karşıyaka, yeni golcüsü Ömer Faruk Sezgin için Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından verilen 8 ay men cezasının Tahkim Kurulu tarafından sonuçlanmasını bekliyor. Eğer cezada indirim olursa, Ömer Faruk kadroya katılacak ve oyuncuya verilen peşinat geri ödenip yeni sözleşme imzalanacak.

Ömer Faruk Sezgin, 2023-2024 sezonunda Ankaraspor formasıyla oynanan Nazillispor maçı sırasında bahis olayına karıştığı iddiasıyla 24 futbolcu ile birlikte ceza almıştı. Karşıyaka, sezonun ikinci yarısında golcü futbolcudan faydalanmayı hedefliyor.