Basketbol Süper Ligi'nde kötü gidişatını sürdüren Karşıyaka, 17. hafta karşılaşmasında Merkezefendi Basketbol ile deplasmanda karşılaştı. İzmir ekibi, ligin son sırasındaki rakibine 95-71 kaybederek üst üste 6. mağlubiyetini aldı.

Bu sonuçla Karşıyaka, haftayı 8. sırada kapatırken, Merkezefendi Basketbol ligde kalma umutlarını sürdürdü.

Antrenör Aksoylar: "Zor şartlardayız"

Maç sonrası Karşıyaka Basketbol Antrenörü Sinan Aksoylar, takımın içinde bulunduğu zorlu sürece dikkat çekerek açıklamalarda bulundu. Aksoylar, yabancı oyuncuların ayrılmasının rotasyonu daralttığını ve bunun da maçın son bölümünde yorgunlukla birlikte oyuna olumsuz yansıdığını söyledi.

Sinan Aksoylar'ın açıklamaları:

"Kulübümüzü en iyi şekilde temsil etmek için var gücümüzle mücadele ettik. Yabancı oyuncularımızın ayrılmasıyla rotasyonumuz daha da daraldı ve bu durum maçın son bölümünde yorgunlukla birlikte oyunumuzu etkiledi. Ancak tüm zorluklara rağmen son ana kadar savaşan oyuncularımıza ve ekibimizdeki tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederiz."

Karşıyaka'nın son durumu

Karşıyaka, bu mağlubiyetle üst üste 6. kez sahadan yenik ayrıldı ve play-off yarışında geriye düştü. Son haftalardaki formsuzluk, takımın performansı açısından ciddi endişelere neden olurken, yabancı oyuncuların ayrılması da kadro derinliğini olumsuz etkiledi.

İzmir ekibi, önümüzdeki hafta kendi sahasında alacağı sonuçlarla çıkış yakalamayı hedefliyor. Play-off potasındaki yerini korumak isteyen Karşıyaka, sezonun geri kalanında toparlanma mücadelesi verecek.