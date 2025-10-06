Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi’nin 2. haftasında Merkezefendi Belediyesi Basket’i evinde 76-69 mağlup ederek bu sezonki ilk galibiyetini aldı. Yeşil-kırmızılı ekip, taraftarının önünde moral depoladı.



Maçın özeti

Sezona Aliağa Petkimspor yenilgisiyle başlayan Karşıyaka, Merkezefendi karşısında etkili bir oyun sergiledi. Maç boyunca savunma ve agresiflik ön plandaydı. Karşılaşmayı 76-69 kazanarak sezonun ilk galibiyetini alan Karşıyaka, taraftarına galibiyet sevincini yaşattı.

Başantrenör Beşok’tan değerlendirme

Karşılaşma sonrası açıklama yapan Karşıyaka Başantrenörü Faruk Beşok, sahadaki performanstan memnuniyetini dile getirdi:

“Maçtan önce özellikle savunmada sertlik ve agresiflik üzerinde durduk. Kendi sahamızda bu karakteri ortaya koymamız gerekiyordu. Denizli, hızlı hücumlarda etkili bir takım. Bunu ilk yarı boyunca iyi kontrol ettik, sadece 2 sayı verdik fastbreak’ten.”

İkinci yarı ve takım karakteri

Beşok, ikinci yarıda tempolarının düştüğünü belirterek, oyuncuların sahadaki enerjisini övdü:

“İkinci yarıda tempomuz düştü, bu normal. Çünkü Cameron Young takıma sadece iki gün önce katıldı. Egemen’in ciddi bir sakatlığı vardı ve yaz döneminde bizimle olamadı. Ancak en önemlisi takımın sahaya koyduğu enerji ve mücadeleydi. Bu karakteri koruduğumuz sürece kendi sahamızda çok maç kazanırız.”