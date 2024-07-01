Karşıyaka, şampiyonluk parolasıyla başladığı yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını hızlandırdı. Geçtiğimiz sezon Elazığspor formasıyla Play-Off'tan 2. Lig'e yükselme başarısı gösteren 31 yaşındaki stoper Metin Peker, yuvaya geri döndü. Karşıyaka'nın futbol şube başkanı Gökhan Şensan'ın katıldığı imza töreniyle Peker, yeşil-kırmızılı formayı tekrar giydi.

Transferin detayları

Metin Peker, 2011 yılında Karşıyaka'da profesyonel olduktan sonra alt liglerde çeşitli takımlara kiralandı. 2016 yılında Karşıyaka'da 1. Lig'de forma şansı bulduktan sonra, 2. Lig'de 2 sezon ve 3. Lig'de 5 sezon boyunca Karşıyaka forması giydi. Geçtiğimiz sezon Elazığspor'da ligde 29 maçta forma giyen Peker, 2 gol attı​.

Metin Peker'in yanı sıra, Karşıyaka iç transferde Enes Nalbantoğlu ve Enes Kalyoncu ile de anlaşma sağladı. Dış transferde ise Ali Sinan Gayla ve İshak Kurt'un kadroya katılmasıyla birlikte, Metin Peker üçüncü takviye oldu. Bu transferlerle Karşıyaka, kadrosunu güçlendirmeyi ve hedeflediği şampiyonluğa ulaşmayı amaçlıyor.