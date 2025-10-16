Karşıyaka Örnekköy Mahallesi Kentsel Dönüşüm Alanı çevresinde, atık toplayıcılar tarafından kablo ve hurda yakılması sonucu yangın çıktı. Karşıyaka Belediyesi ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.



Yangın ve müdahale süreci

Yangın, çevredeki vatandaşlar ve belediye zabıta ekipleri tarafından fark edildi. Karşıyaka Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, durumu İtfaiye ve Emniyet birimlerine hızlı bir şekilde bildirdi. Ekiplerin müdahalesi sayesinde yangın, büyümeden ve çevrede ek hasara yol açmadan söndürüldü.

Olayla ilgili yakalanan şüpheliler

Emniyet birimlerinin yaptığı çalışmalar sonucunda, yangına yol açtığı tespit edilen iki şahıs gözaltına alındı. Şüphelilerin olayla ilgili ifadesi alınıyor.

Mülkiyet ve önlem çalışmaları

Yangının çıktığı özel mülkiyetteki arsanın çevresinin güvenliğinin sağlanması için Karşıyaka Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, mülk sahibine ulaşılması amacıyla ilgili birimlere resmi yazı gönderdi.