Teknik direktör Mustafa Reşit Akçay, Futbol Şube Başkanı Gökhan Şensan ile transfer çalışmalarını masaya yatırdı.

Tecrübeli teknik adam, memleketi Trabzon'dan döndü ve İzmir'de takımla antrenmanlara başladı. Karşıyaka, 1. Lig ve Süper Lig ekiplerinden oyuncuların kulüplerinden ayrılmasını beklerken, boşta olan isimleri de ikna etmeye çalışıyor. Alpay'ın ayrılmasıyla defansa ve kanatlara da takviye yapılacak.

Transfer Çalışmaları Hızlandı

Karşıyaka, orta saha transferlerini bu hafta sonuçlandırmayı hedefliyor. Transfer süreci, takımın yeni sezon hazırlıkları için kritik bir öneme sahip.