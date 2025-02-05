Basketbol Süper Ligi'nde ekonomik sıkıntılar nedeniyle zorlu bir süreçten geçen Karşıyaka, önemli bir adım atarak transfer yasağını kaldırdı ve ABD'li oyun kurucu Roberto Gallinat'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Son dönemde Jefferson, Errick McCollum, James Webb, Jerry Boutsiele, Daron Russell, Kenan Sipahi ve Sean McDermott gibi kritik isimlerle yollarını ayıran İzmir ekibi, Başantrenör Ufuk Sarıca'nın da veda etmesiyle sarsılmıştı. Ligden düşmeme mücadelesi veren yeşil-kırmızılı ekip, yeni transfer hamlesiyle dikkat çekti.

Karşıyaka Spor Kulübü’nden yapılan açıklamada, "Roberto Gallinat Karşıyaka'mızda. Gallinat, son olarak İsrail Ligi takımlarından Maccabi Ramat Gan forması giydi" ifadelerine yer verildi.

28 yaşında ve 1.92 boyundaki Amerikalı oyuncu, bu sezon Maccabi Ramat Gan ile Şampiyonlar Ligi'nde 9.7 sayı, 2.4 ribaund, 1.3 asist ortalamalarıyla mücadele etti. İsrail Ligi'nde ise 14.1 sayı, 2.8 ribaund ve 1.5 asistlik performans sergileyerek dikkatleri üzerine çekti. Kadro derinliğini artırmak isteyen Karşıyaka'nın en az iki yabancı basketbolcuyu daha transfer etmeyi planladığı öğrenildi.