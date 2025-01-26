Basketbol Süper Ligi'nde zor günler geçiren Karşıyaka, evinde Bahçeşehir Koleji’ne 80-65 mağlup olarak üst üste 5’inci yenilgisini aldı. Yeşil-kırmızılı ekip, mali krizlerin yarattığı derin sorunlarla boğuşurken, bu durum saha sonuçlarına da doğrudan yansıdı. Takım, sezon başında yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle birçok önemli oyuncusunu kaybetmiş, ardından efsane başantrenör Ufuk Sarıca ile yollarını ayırmak zorunda kalmıştı.

Karşıyaka, ligdeki son galibiyetini haftalar önce Manisa Büyükşehir Belediyespor karşısında almıştı. Ancak o günden sonra oynadığı Anadolu Efes (deplasman), Fenerbahçe Beko, Türk Telekom (deplasman), Tofaş ve Bahçeşehir Koleji maçlarında parkeden mağlup ayrıldı. Son olarak Bahçeşehir Koleji karşısında sahaya çıkan yeşil-kırmızılılar, ilk yarıda rakibine direnç gösterse de ikinci yarıda savunmada çözülerek farklı bir yenilgi aldı. Ligde galibiyete hasret kalan Karşıyaka, önümüzdeki haftalarda oynayacağı maçlarla düşüş trendini durdurmayı hedefliyor.

Kaynak: HABER MERKEZİ