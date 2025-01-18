Karşıyaka Belediyesi’nin Dünya Karşıyakalılar Günü’nde hizmete sunduğu Dükkan 35 ½, kısa sürede ilçenin en sevilen noktalarından biri haline geldi. Karşıyaka’nın eşsiz ruhunu yansıtan hediyelik eşya, aksesuar ve objelerin satışa sunulduğu dükkana vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Karşıyaka ruhunu yansıtan özel bir mekân

Çarşı Kültür Merkezi’nde yer alan Dükkan 35 ½, yeşil-kırmızı renklerde ve ilçeye özgü sembollerle süslenmiş ürünler sunuyor. Kadınlar tarafından özenle hazırlanan el emeği ürünler de bu özel işletmede yer alıyor. Dükkanda satışa sunulan ürünler arasında; Atatürk, Annesi ve Kadın Hakları Anıtı, Yunuslar, Karşıyaka Amazon Kadın Heykelleri ve Latife Hanım Köşkü’nün maketleri gibi ilçenin simgeleri bulunuyor.

Özgün bir alışveriş deneyimi

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, “Dükkan 35 ½, Karşıyakamızın hikâyesini hediyelik eşyalarla buluşturduğumuz özel bir mekân. Burası sadece bir alışveriş noktası değil, aynı zamanda Karşıyakalılık ruhunun yaşatıldığı bir buluşma noktasıdır. Yoğun ilgi gösteren tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum” dedi.