Karşıyaka, yeni sezona Mustafa Reşit Akçay gibi Süper Lig deneyimi olan bir teknik direktörle başlama kararı aldı. Akçay'ın yönetiminde, Karşıyaka özellikle transfer politikasında şampiyonluk yaşamış isimlere yönelerek, takımın başarı potansiyelini artırmayı hedefliyor. İlk dış transfer hamlesi olarak, 3. Lig 3. Grup'ta şampiyon olan Karaköprü Belediyespor'dan sağ kanat oyuncusu Ali Sinan Gayla ile sözleşme imzalandı.

Eski oyuncular yuvaya dönüyor

Karşıyaka, altyapısından yetişen ve takımda uzun yıllar forma giymiş stoper Metin Peker'i de kadrosuna kattı. Metin, bir sezonluk aranın ardından tekrar Karşıyaka'ya dönüş yaparak, takımda önemli bir güç olarak görülüyor.

Gol Kralı İshak Kurt transferi

Karşıyaka, ayrıca gol yollarında büyük bir güç kazandı. Geçtiğimiz sezon Adana 1954 FK ile 3. Lig 4. Grup'ta şampiyonluk yaşayan ve 24 golle gol kralı olan İshak Kurt, Karşıyaka'nın en önemli transferlerinden biri oldu. İshak, Bursaspor gibi güçlü bir rakibi geride bırakarak Karşıyaka'yı tercih etti.

Hücum hattında güçlü isimler

Karşıyaka, hücum hattını daha da güçlendirmek için geçen sezon 13 gol atan sol kanat oyuncusu Enes Nalbantoğlu ile sözleşme yeniledi ve sağ kanadı yine Ali Sinan Gayla'ya teslim etti. Tecrübeli kanat oyuncusu Cenk Ahmet ve sakatlıktan dönen Yasin Ozan gibi isimlerle hücum hattı oldukça etkileyici bir yapıya büründü.

Başkanın Almanya çıkarması

Karşıyaka'da başkan İlker Ergüllü ve Futbol Şube Başkanı Tamer Ustaoğlu, sponsorluk anlaşmaları için Almanya'ya giderek önemli görüşmeler yaptılar. Bu görüşmelerde Türk iş adamı Yusuf Karataş ile buluşan yönetim, takımın finansal gücünü artırmayı hedefliyor.