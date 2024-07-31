TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Karşıyaka, kadro planlaması çerçevesinde önemli bir değişikliğe giderek 26 yaşındaki savunma oyuncusu Alpay Koldaş ile yollarını ayırdı. Koldaş’ın yeni sezon öncesinde hangi takıma transfer olacağı ise ilerleyen günlerde netlik kazanacak.

Karşıyaka, yeni sezon öncesi kadro yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Futbol Şube Başkanı Gökhan Şensan yönetiminde iddialı bir kadro oluşturmayı hedefleyen İzmir ekibi, geçtiğimiz sezon Bandırmaspor’dan transfer ettiği savunma oyuncusu Alpay Koldaş ile yollarını ayırdı. Alpay Koldaş’ın, 2. Lig'den birçok takım tarafından izlendiği ve hangi kulüpte forma giyeceğinin ise önümüzdeki günlerde belli olacağı bildirildi.

Karşıyaka, yaz döneminde önemli kadro değişikliklerine imza attı. 14 oyuncusuyla yollarını ayıran takım, bu süreçte kaleci Hakan Canbazoğlu, forvet İshak Kurt, stoperler Metin Peker ve Abdulkadir Ölmez, kanat oyuncusu Ali Sinan Gayla, orta saha oyuncuları Aygün Özışıkyıldız ve Kadir Bakırtaş ile sözleşme imzaladı. Kadro yenileme sürecinde, takımın yeni sezona daha güçlü bir kadro ile girmesi hedefleniyor.

Hangi takıma transfer olacak?

Alpay Koldaş’ın ayrılığı sonrası, tecrübeli savunmacının hangi takıma transfer olacağı merakla bekleniyor. Koldaş’ın özellikle 2. Lig kulüplerinden gelen teklifler doğrultusunda yeni adresinin belirlenmesi bekleniyor. Alpay Koldaş, Karşıyaka’da geçirdiği dönemde gösterdiği performansla birçok kulübün ilgisini çekmişti.