İzmir’in en eski spor kulübü olan, birçok rakibinin aksine şirket değil halen dernek yapısındaki Karşıyaka'nın geçen haftaki kongresinde toplam borcu 30 Nisan 2024 tarihi itibarıyla 400 milyon 684 bin TL olarak açıklanırken, kulübün borçları son yıllarda katlandı. Yeşil-kırmızılılarda 31 Aralık 2018 tarihinde kulübün borcu 67 milyon 483 bin 218 TL iken, 30 Nisan 2019 tarihi itibariyle borcun 57 milyon 266 bin 436 TL'ye düşürüldüğü duyuruldu. O tarihten sonra borç her sene sürekli artarken, A takım branşlarında hiçbir kupa ve şampiyonluk kazanılamadı. Borcun katlandığı yıllarda futbolda en alt profesyonel kategori olan TFF 3'üncü Lig'den bir türlü kurtulamayan Kaf-Kaf, 2016-2021 yılları arasını da transfer yasaklısı olarak geçirip takviye yapamamasına rağmen borcunu artırdı.

Editör: Sude Kula