İzmir’de bir ilke imza atan proje sayesinde belediye hizmetlerinde verimlilik artarken, vatandaşlar da kentin güncel görüntülerine kolaylıkla ulaşabiliyor.

İki hafta süren çalışmalar kapsamında Karşıyaka’nın tüm cadde ve sokakları, özel donanımlı araçlarla baştan sona görüntülendi. Google Maps tarzında tasarlanan sistem sayesinde belediye personeli, binaların kat planları, tabelalar, yapı özellikleri ve çevre düzenlemeleri gibi bilgileri sahaya çıkmadan inceleyebiliyor. Bu sayede plan-proje, imar, şehircilik, yapı kontrol, kentsel dönüşüm, park-bahçe ve temizlik işleri gibi birimlerin işlemleri daha hızlı ve verimli şekilde gerçekleştiriliyor.

Sistem, yalnızca belediye kaynaklarından tasarruf sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda gelir kayıplarının da önüne geçiyor. Çekilen görüntüler, karsiyaka.bel.tr adresindeki Kent Rehberi sekmesi üzerinden vatandaşların kullanımına sunuldu. Karşıyakalılar, ilçedeki cadde ve sokakları 360 derece görüntülerle inceleyebilir ve geçmiş çekimlerle karşılaştırma yapabilir. Çekimlerin her iki yılda bir güncellenmesi planlanıyor.

Çekimlere katılan Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, teknolojiyi belediye hizmetlerinin merkezine aldıklarını belirterek, şunları söyledi:

“Karşıyaka’yı daha yaşanabilir, modern ve çağdaş bir kent haline getirmek amacıyla çalışmalarımızı teknolojiyle şekillendiriyoruz. 2021 yılından bu yana İzmir’de öncülüğünü yaptığımız 360 derece panoramik sokak çekimlerini bu yıl da güncelleyerek hem vatandaşlarımızın hem de belediyemizin kullanımına sunduk. Teknolojiyi kentin her alanına entegre ederek, geleceğin Karşıyaka’sını birlikte inşa etmeye devam edeceğiz.”

Proje, dijitalleşme yolunda atılmış önemli bir adım olarak gösteriliyor ve Karşıyaka’nın modern şehircilik anlayışında örnek teşkil ediyor.