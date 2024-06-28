Karşıyaka Spor Kulübü, 2024-2025 sezonu öncesinde basketbol yönetiminde büyük bir değişikliğe gitti. Kulübün 11 Haziran 2024'te gerçekleştirdiği Olağan Genel Kurul ve Mali Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar doğrultusunda belirlenen yeni yönetim yapısı, ani bir kararla yeniden düzenlendi.

Yönetimde radikal değişiklikler

Geçtiğimiz ay yapılan genel kurulda basketbol şubesinin yönetiminde İlker Akpınar ve Sertaç İnamlık görev almış, Basketbol Şube Sosyal Komite Başkanlığı’na Barbaros Karadağ seçilmişti. Hatice Özalp Basketbol Altyapı Başkanlığı'na, Demir Çelik ise Basketbol Altyapı Koordinatörlüğü’ne atanmıştı.

Torbaoğlu dönemi başlıyor

Ancak kulüp, radikal bir kararla basketbol üstyapı ve altyapı organizasyonlarının başına yeni bir isim getirdi. 2024-2025 sezonundan itibaren Basketbol Üstyapı ve Altyapı organizasyonları, Nazım Torbaoğlu'nun liderliğinde yürütülecek. Torbaoğlu, basketbol camiasında tanınan ve çeşitli görevlerde bulunmuş deneyimli bir isim olarak biliniyor.

Stratejik bir adım

Kulüp yetkilileri, Torbaoğlu’nun atamasının Karşıyaka’nın basketbol vizyonunu güçlendireceğine inanıyor. Yeni yönetim, genç yeteneklerin keşfedilmesi ve geliştirilmesi ile kulübün sportif hedeflerine ulaşması için kritik bir rol oynayacak. Bu değişiklik, Karşıyaka Spor Kulübü’nün sportif başarılarını artırma hedefi doğrultusunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Geleceğe yönelik beklentiler

Nazım Torbaoğlu’nun yeni görevi, Karşıyaka basketbol takımlarının geleceği için stratejik bir önem taşıyor. Torbaoğlu’nun liderliği, kulübün basketbol alanındaki başarısını artırmayı hedefliyor. Bu yönetim değişikliği ile ilgili tüm detaylar kulüp tarafından yapılan resmi açıklamada belirtildi.