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Tek listeyle girilen seçimde oy birliği ile tekrar başkanlığa seçilen İlker Mehmet Ergüllü'nün listesinde Mustafa Karabağlı, Rıdvan Gürgönül, Sertaç İnamlık, Yücel Yetik, İlker Akpınar, Demir Çelik, Hatice Özalp, Gökhan Şensan, Özgür Okan, Mehmet Karal, Bahri Ekmekçioğlu, Barbaros Karadağ, Onur Münüp Güner, Mehmet Yaya yer aldı.

Bostanlı Suat Taşer Açıkhava Tiyatrosu'nda divan başkanlığını Ahmet Diker'in yaptığı genel kurula 188 üye katıldı.

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