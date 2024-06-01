Karşıyaka Spor Kulübü'nde seçimli olağan genel kurul öncesi Başkan İlker Ergüllü yönetimi ve kulübü 5.5 yıl yöneten Eski Başkan Turgay Büyükkarcı arasındaki uzlaşma resmiyete döküldü. Geçen yıl tartışmalı geçen 12 Ağustos 2023'teki son seçimli kongrede ibra edilmeyen Turgay Büyükkarcı, kulübe geçmişten kalan tüm alacakları karşılığında sponsorluk desteği verdi. Büyükkarcı yönetimi olağan genel kurulda tekrar ibrayı sunulacak. Yeni yönetimde Büyükkarcı'nın ekibinden isimler de olacak. Konuyla ilgili Mavişehir'deki kulüp merkezinde yapılan basın toplantısında yeni dönemde tüm camiayla barışık bir şekilde kulübü başarıya taşımayı hedefleyen İlker Ergüllü, Karşıyaka olarak ancak birlik içinde sıkıntıları aşabileceklerini söyledi. Turgay Büyükkarcı ise hep beraber yeşil-kırmızılı kulüp için ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduğunu dile getirdi.

ERGÜLLÜ: GÜÇ BİRLİĞİYLE SORUNLARI AŞARIZ

Başkan İlker Ergüllü, toplantıda, "Kulüpte geçen yıl olağanüstü kongrede ibra sıkıntısı olmuştu. Turgay başkanla yeni yönetim arasında süreç içinde diyalog gerçekleşti. Bu görüşmelerde bize Mehmet Yaya destek oldu. Son noktada belli bir uzlaşma sağlandı. Büyükkarcı, kulübümüze yeni dönemde kimisi 1 yıl, kimisi 2, kimisi 3 yıl olmak üzere sponsorluk desteği sağlandı. Bugün kongrede bir önergeyle eski yönetimin ibrasını da yapacağız. Yeni yönetimimizde uzun yıllar Turgay başkanımızla çalışmış isimler de var. Umarım bundan sonra camiada birlik beraberlik içerisinde, kendilerinin desteğini yanımızda hissedeceğimiz dönem olur. Karşıyaka'nın en büyük sıkıntısı içten kaynaklanıyor. Umarım bu uzlaşı Karşıyaka'ya örnek olur. Kulübü daha güzel yerlere hep beraber götürürüz. Karşıyaka zor bir camia. Bunların üzerinden birlikle gelebiliriz. Bu güç birliğiyle sorunları daha rahat aşarız. Başkan Turgay Büyükkarcı'nın kulüpte 5-6 yıllık emeği var. Kulüp için bir araya geldiği bağlantıları var. Hep beraber bu görevi layığıyla yapacağız. Kendisine anlayışı için teşekkür ederim. Hepimiz için hayırlı bir kongre olsun" dedi.

BÜYÜKKARCI: KULÜBÜMÜZÜN EMRİNDEYİZ

"Başkanımıza ve yönetim kuruluna hayırlı bir 3 sene diliyorum" diyen Turgay Büyükkarcı ise, "Zor ama çok onurlu bir görev. Bu koltukta çok değerli insanlar oturdu ve bizler o bayrağı taşıyoruz. Başkanımız İlker Ergüllü'ye çok teşekkür ediyorum. Bir dostluk köprüsü kurmak istediğini söyledi. Bunu olumlu karşıladım. Yönetimler birbirleriyle kavga ettiği sürece, kulübün organları birbiriyle kavgalı olduğu sürece başarı yakalamak zor. Ancak geçici başarılar yakalanabilir. Biz bu kulüp için elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. Karşıyaka hepimizin kulübü. Kavgalarımız şahsi ve kulübe taşınmamalı. Pazartesi gününden itibaren öncelikle Selçuk Yaşar Tesisleri'yle ilgili ne gerekiyorsa beraber yapmaya hazırım. Kulübümüzün kayıtsız şartsız emrindeyiz" şeklinde konuştu.