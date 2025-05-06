Basketbolda, futbolda ve voleybolda başarı elde etmek için çaba gösteren Karşıyaka Spor Kulübü’ne Folkart’tan önemli bir destek geldi.

Zor günler geçiren fakat mücadeleden vazgeçmeyen Karşıyaka Basketbol Takımı’nın yanı sıra Play-Off finallerine kalan ve bir üst lige çıkmak isteyen Karşıyaka Futbol Takımı ile Karşıyaka Voleybol Takımı başarıya ulaşmak için çalışıyor. Her alanda mücadeleyi sürdüren Karşıyaka’ya Folkart’tan yaklaşık 6 milyon liralık bir destek geldi. Yeşil-kırmızılılar da resmi sosyal medya hesaplarından teşekkür paylaşımı yaptı.

Zor günlerden dayanışmayla çıkış

TFF 3. Lig 1. Grup’ta sezonu ikinci tamamlayarak Play-Off grup finaline kalmayı başaran Karşıyaka, hedefini bir üst lig olan 2. Lig olarak belirledi. Bu süreçte maddi anlamda zor bir dönemden geçen yeşil-kırmızılıların imdadına Folkart yetişti. İş insanları Mesut Sancak ve Metin Sancak’tan kulübe önemli bir destek geldi. Folkart Yönetim Kurulu, yeşil-kırmızılı kulübe yaklaşık 6 milyon TL maddi destek sağladı. Karşıyaka yönetimi de Folkart’ın yaptığı desteğe kulüp sosyal medya hesaplarından teşekkür etmeyi unutmadı. Bu kaynağın oyuncuların hak edişlerinde kullanılması bekleniyor.

Kulüpten teşekkür mesajı

Karşıyaka’dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Folkart en hassas dönemimizde, her zamanki gibi yine bizden değerli desteğini esirgemedi. Folkart ailesi ile değerli bir işbirliğinin parçası olmaktan büyük bir mutluluk ve gurur duyuyoruz. Gelecekteki başarılarımızda iş birliğimizin devam etmesini temenni ediyor, her konuda desteğini esirgemeyen Folkart markasına, Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak ve Genel Müdür Metin Sancak’a sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz. Birlikte daha büyük başarılara" ifadelerine yer verildi.