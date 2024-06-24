Törene İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Karşıyaka Belediye Başkanı B. Yıldız Ünsal, Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı İlker Ergüllü ve çok sayıda davetli katıldı.

Zübeyde Hanım Anıt Mezarı'nda saygı duruşu

Tören, Zübeyde Hanım Anıt Mezarı'nda gerçekleşti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Karşıyaka Belediye Başkanı B. Yıldız Ünsal ve Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı İlker Ergüllü günün anlam ve önemini anlatan konuşmalar yaptılar. Konuşmaların ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve diğer katılımcılar anıta karanfil bıraktılar.

"Atatürk'ün Kenti Karşıyaka"

Karşıyaka Belediye Başkanı B. Yıldız Ünsal yaptığı konuşmada, Atatürk'ün ve Cumhuriyet'in kenti Karşıyaka'da gurur kaynağı olan bir mirasın yıl dönümünde yeniden Zübeyde Hanım'ın huzurunda olduklarını belirtti. Ünsal, Karşıyaka'nın Atatürk'ün göz bebeği olduğunu ve Ulu Önder'in 24 Haziran 1926'daki ziyareti sırasında Karşıyaka Spor Kulübü'nün armasına ay yıldızı hediye ederek kulübün bu eşsiz mirasa sahip olduğunu vurguladı.

"Bu onura sahip çıkmalıyız"

Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı İlker Ergüllü ise bu günün kendilerini onurlandırdığını ifade ederek, Atatürk'ün 98 yıl önce kulübe ay yıldız bayrağı armağan etmesinin hem Karşıyaka hem de Türk sporunun tarihi günlerinden biri olduğunu söyledi. Ergüllü, bundan sonra kulübün bu onura sahip çıkması ve sportif başarılarla hem gençlerin hem de ailelerin gurur kaynağı olması gerektiğini belirtti.