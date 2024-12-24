Karşıyaka Spor Kulübü, geçtiğimiz hafta yaşanan yönetim krizleriyle gündeme geldi. Yönetim içindeki fikir ayrılıklarının ardından önce Asbaşkan İlker Ergüllü istifasını sunmuş, ardından Başkan Azat Yeşil ve Sayman Hasan Yıldırım görevlerinden ayrılmıştı. Ancak yönetim kurulu toplantısında İlker Ergüllü'nün istifası kabul edilmedi ve yapılan oylama sonucu Ergüllü, kulüp başkanlığına seçildi.

Yeni yönetim kadrosu belirlendi

Başkanlık değişimi sonrası, istifaları kabul edilen Azat Yeşil ve Hasan Yıldırım’ın yerine yedek yönetim kurulu üyelerinden Sertaç İnamlık ve İlker Akpınar, ana yönetime dahil edildi. Bu değişimle Karşıyaka Spor Kulübü'nün yönetim kadrosu yeniden yapılandırılmış oldu.

Voleybol Şube Başkanı da görevden ayrıldı

Kulüpteki kriz, yalnızca başkanlık ve ana yönetim kadrosuyla sınırlı kalmadı. Voleybol Şube Başkanı Veysi Kubba’nın da istifa kararı alarak yönetim kurulu toplantısına katılmadığı öğrenildi. Bu gelişme, kulüp içinde farklı şubelerde de yönetimsel sıkıntıların yaşandığını gösteriyor.

İlker Ergüllü'den ilk açıklama

Başkanlık görevine getirilen İlker Ergüllü, yönetim krizi sonrası yaptığı ilk açıklamada birlik ve beraberlik mesajı verdi. Ergüllü, "Karşıyaka Spor Kulübü'nün köklü tarihine yakışır bir şekilde yönetimsel istikrarı sağlamak için elimizden geleni yapacağız. Kulüp içindeki fikir ayrılıklarını aşarak, Karşıyaka'yı daha iyi noktalara taşıyacağız" dedi.