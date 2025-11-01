Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, İzmir’in ilk Türk spor kulübü olarak 1 Kasım 1912’de kurulan Karşıyaka Spor Kulübü’nün 113. kuruluş yıl dönümünü coşkuyla kutladı. Başkan Ünsal, anlamlı gün nedeniyle Karşıyaka Spor Tarihi Müzesi’ni ziyaret etti ve gençlere ilham vermesi amacıyla müzeye armağan ettiği kadın basketbol formasıyla anı fotoğrafı çektirdi.

Başkan Yıldız Ünsal, Kaf Sin Kaf’ın Karşıyaka’nın karakterini, dayanışma ruhunu ve Cumhuriyet değerlerine bağlılığını temsil ettiğini vurguladı. “Bugün sadece bir spor kulübünün değil, bir kentin kimliğinin ve bağımsızlık ruhunun doğduğu özel günü kutluyoruz. 1912’den bu yana Karşıyaka Spor Kulübü, sadece sahalarda değil her alanda öncülük etti” dedi.

Başkan Ünsal, kulübün kadın basketbol takımında oynarken giydiği ve müzeye armağan ettiği formayı eline alarak genç kızlara ilham olmasını diledi. “Bu sevda bitmez! Geçmişimizle gurur duyuyor, geleceğe umutla yürüyoruz. İyi ki doğdun Kaf Kaf! İyi ki varız Kaf Sin Kaf!” ifadelerini kullandı.

Başkan Ünsal, kulübün armalarının ve tarihinin Karşıyaka halkı için önemine değinerek, “Bizim armamızdaki Ay-Yıldız, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bu kulübe duyduğu güvenin en büyük nişanesidir. Karşıyaka; Kaf Sin Kaf’tır! Dün olduğu gibi bugün de kulübümüzün yanındayız” dedi.