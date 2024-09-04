TFF 3. Lig 1. Grup'ta şampiyonluk hedefleyen Karşıyaka, bu sezon tarihinde ilk kez isim sponsoru alarak mücadele edecek. Karşıyaka'nın Başkanı İlker Ergüllü, kendi şirketi aracılığıyla futbol takımına isim sponsorluğu sağlayacak. Yeni sezonda takım, "Endo Karşıyaka" adıyla sahaya çıkacak ve cumartesi günü Alsancak Stadı'nda Kırşehir SFK ile karşılaşarak sezonu açacak. İzmir'in 112 yıllık en köklü spor kulübü olan Karşıyaka, futbolda ilk defa bu sezon isim sponsoru desteğiyle sahaya çıkacak. Futbol Federasyonu'na sponsorluk için resmi başvurunun yapıldığı öğrenildi.

Karşıyaka'da Basketbol Süper Ligi'ndeki basket takımının Pınar'la 26 yıllık isim sponsorluğu geçen ay sona ermişti. İlker Ergüllü daha önce basketbol şube başkanı olduğu dönemde 2022 yılında futbol şubesine sponsorluk desteği vermeyi teklif etmiş ancak daha sonra Başkan Turgay Büyükkarcı'yla yaşadığı anlaşmazlık sonucu proje gerçekleşmemişti. Geçen sezon basketbol takımına forma reklamı veren, bu yıl futbola önemli kaynak aktaran Ergüllü'nün firması Endo, futbol takımına ayrıca forma göğüs sponsoru da oldu.

Yasaklar kaldırıldı

Karşıyaka, lig başlamadan önce transfer yasağını kaldırarak yeni transferlerin lisanslarını çıkardı. Bu süreçte eski futbolcusu Recep Türköz'ün alacağını ödeyerek transfer yasağını kaldıran Karşıyaka, Trabzonspor'dan alınan Kadir Bakırtaş dışındaki tüm yeni transferlere lisans aldı.

Karşıyaka ayrıca, 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Bedran Ekin'i kadrosuna kattı. Bedran, geçen sezon Batman Petrolspor'da oynadıktan sonra Mardin 1969 Spor'a kiralanmıştı. Bedran'ın lisansı çıkarıldı ve takımda yer alacak. Ayrıca, 33 yaşındaki sol bek Gökhan Meral ve stoper Onur Akbay'ın da lisansları çıkarıldı. Karşıyaka, yeni sezona güçlü bir kadro ve yeni sponsoruyla iddialı bir başlangıç yapmaya hazırlanıyor.