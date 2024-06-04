Karşıyaka'da tekrar başkan seçilen İlker Ergüllü, yeni sezon için teknik direktör arayışına devam ediyor. Sezona TFF 3.Lig'de şampiyonluk hedefiyle başlamak isteyen Karşıyaka, teknik direktör arayışlarına hız verdi. Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen olağan genel kurulda tek aday olarak girdiği seçimde tekrardan başkanlığa getirilen İlker Ergüllü ve Futbol Şube Başkanı Gökhan Şensan'ın listeyi oluşturduğu ve listedeki isimlerle görüşeceği belirtildi. Geçen sezon üç farklı teknik direktörle çalışan Karşıyaka, bu sezon teknik adam konusunda tek bir isimle yola devam etmek istiyor.

Mesut Toros ilk sırada

Batman Petrolspor'u TFF 3.Lig 2.Grup'ta şampiyon yapan Mesut Toros, Karşıyaka teknik direktör listesinde ilk sırada. 2018-2019 sezonunda da Karşıyaka'yı çalıştıran Mesut Toros ismine camianın da sıcak baktığı bilgiler arasında.