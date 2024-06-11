TFF 3. Lig'de yeni sezon öncesi uzun vadeli bir plan doğrultusunda tecrübeli bir teknik direktöre takımı emanet etmeyi hedefleyen Karşıyaka, Hüseyin Eroğlu ve Mustafa Reşit Akçay üzerinde yoğunlaşıyor. İzmir ekibi, takımı başarılı bir teknik adamın liderliğinde yeni sezona hazırlamak adına iki isimle temaslarını sürdürüyor.

Avrupa'da yenilgi yüzü görmedi

Yeşil-kırmızılı ekipte teknik direktör konusunun yakın zamanda netleşmesi bekleniyor. 65 yaşındaki Mustafa Reşit Akçay, kariyerinde Trabzonspor, Akhisarspor, Osmanlıspor, Konyaspor ve MKE Ankaragücü gibi önemli kulüplerde görev yapmış bir isim. 2017'de Konyaspor'u çalıştırdığı dönemde Beşiktaş'ı yenerek Süper Kupa'yı kazanan Akçay, UEFA Avrupa Ligi'nde Trabzonspor ve Osmanlıspor ile çıktığı 19 maçta yenilgi yüzü görmedi.

Yerli oyuncularla harika başarı

Diğer aday Hüseyin Eroğlu ise 10 yıl boyunca Altınordu'yu eşi benzeri görülmemiş bir başarı hikayesine taşıdı. 2012'de takımın başına geçtiği dönemden itibaren Altınordu'yu 3. Lig'den 1. Lig'e yükselten ve yabancı transfer yapmadan mücadele ederek dikkat çeken bir performans sergileyen Eroğlu, takımıyla geçen yıl Süper Lig'e yükselme Play-Off finali oynamıştı.

Karşıyaka'da yeni yönetimin belirlendiği kongre sonrası görev dağılımı da yapıldı. Mustafa Karabağlı'nın 2. başkan olarak görev aldığı kulüpte futbol şube başkanlığına Gökhan Şensan, basketbol şube başkanlığına Tamer Ustaoğlu, voleybol şube başkanlığına ise Onur Güner getirildi. Bu yeni yapılanma, Karşıyaka'nın gelecek dönemdeki hedeflerine odaklanması açısından önemli bir adım olarak nitelendiriliyor.