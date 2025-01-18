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FIBA Şampiyonlar Ligi'nde elenen Karşıyaka, ligde son 3 maçında sırasıyla Anadolu Efes (D), Fenerbahçe Beko ve Türk Telekom'a (D) mağlup olmuştu. Karşıyaka, bu kötü seriye son verip Tofaş karşısında galip gelmeyi hedefliyor.

Türkiye Basketbol Süper Ligi 'nde yaşadığı maddi zorluklar nedeniyle kadrosu dağılan ve antrenör Ufuk Sarıca ile yollarını ayıran Karşıyaka , yarın evinde Tofaş 'ı konuk edecek. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 18.00'de başlayacak.

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