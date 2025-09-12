İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karşıyaka trafiğini rahatlatacak yeni imar yolları ve köprü çalışmalarını hızla sürdürüyor. Kemal Baysak Bulvarı, İZBAN hattı üzerinden Şemikler Mahallesi ve Anadolu Caddesi’ne bağlanacak, İzmir’in en uzun sokaklarından 1671 Sokak ise Mavişehir’e kesintisiz uzatılacak.

Başkan Tugay yerinde inceleme yaptı

Çalışmaları yerinde inceleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “İzmir’in dört bir yanında benzer işlerimiz sürüyor, bu da onlardan biri. Çok kısa sürede yolu trafiğe açacağız. Karşıyaka trafiğini rahatlatacak güzel bir iş daha tamamlanmış olacak” dedi. Başkan Tugay’a, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları ve belediye bürokratları eşlik etti.

1671 Sokak, Tersane’den başlayıp Mavişehir’e kadar uzanan güzergâhta şimdiye kadar ilerleyemiyordu. Yapılacak yol sayesinde araçlar Anadolu Caddesi’ne girmeden Girne Bulvarı’na ulaşabilecek. Başkan Tugay, “Yol üzerinde kalan binaları kamulaştırdık ve yapımına başladık. Çok kısa sürede trafiğe açılacak” diye konuştu.

Kemal Baysak Bulvarı’ndan Anadolu Caddesi’ne bağlanacak 350 metre uzunluğundaki ve 35 metre genişliğindeki yeni aks ile taşıt köprüsünün de önümüzdeki günlerde imalatına başlanacak. Proje kapsamında 62 yapının kamulaştırma ve yıkım işlemleri tamamlandı.

Karşıyaka Şemikler Mahallesi’nde 1671 Sokak’ın 400 metrelik güzergahı taşıt trafiğine açılırken, Mavişehir ve Şemikler İZBAN istasyonu arasında 1 kilometrelik yol çift yönlü araç trafiğine uygun hale getirilecek. Ayrıca yürüyüş yolları ve kaldırım çalışmaları ile yayalar için de güvenli bir ulaşım sağlanacak.

Başkan Tugay, Şemikler Meydanı’nda yurttaşlarla bir araya gelerek taleplerini dinledi ve yapılacak çalışmalar hakkında bilgilendirme yaptı. Yeni imar yolu ve köprü projesi tamamlandığında Karşıyaka trafiğinde önemli bir rahatlama sağlanmış olacak.