Pınar Karşıyaka, kulüpte yaşanan sponsor krizinden kaynaklı maaş ödemelerindeki gecikmeler nedeniyle tüm yabancı oyuncularını kaybetmiş ve bu süreçte üst üste altı mağlubiyet alarak zor günler geçirmişti. Ancak, takımdan ayrılan Russell’dan alınan buy-out ücretinin FIBA’ya olan borcun ödenmesi için kullanılmasıyla transfer yasağı resmen kaldırıldı.

Gallinat ile anlaşma sağlandı

Transfer yasağının kalkmasının ardından Karşıyaka, ilk olarak ABD’li şutör guard Roberto Gallinat ile büyük ölçüde anlaşma sağladı. 28 yaşında ve 1.92 metre boyundaki skorer oyuncu, sezon başında İsrail'in Maccabi Ramat Gan ekibinde forma giydi.

Gallinat’ın 2024-2025 Sezonu Performansı:

Basketbol Şampiyonlar Ligi: 9.7 sayı, 2.4 ribaund, 1.3 asist

İsrail Ligi: 14.1 sayı, 2.8 ribaund, 1.5 asist

Karşıyaka, transfer yasağıyla ilgili resmi yazıyı aldıktan sonra Gallinat ile sözleşme imzalayacak. İzmir temsilcisinin, üç yabancı oyuncu transferi daha yapması bekleniyor.