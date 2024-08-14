Yeşil-kırmızılı ekip, son olarak Çorum FK forması giyen orta saha oyuncusu Hakan Barış’ı kadrosuna kattı. Böylece Karşıyaka, bu sezonki 8. transferini gerçekleştirmiş oldu.

Geçtiğimiz sezonun ardından kadrosunda köklü değişiklikler yapma kararı alan Karşıyaka, hem deneyimli hem de yetenekli genç oyuncuları hedef alarak güçlü bir takım oluşturmayı amaçlıyor. Bu doğrultuda, Metin Peker, Sinan Gayla, İshak Kurt ve Hakan Canbazoğlu gibi üst lig tecrübesine sahip oyuncuları transfer eden İzmir temsilcisi, genç yetenekler Abdulkadir Öksüz, Aygün Özışıkyıldız, Mert Yusuf Torlak ve Kadir Bakırtaş'ı da kadrosuna kattı.

Hakan Barış'la yeni bir başlangıç

Karşıyaka'nın yeni transferi Hakan Barış, kariyerinde TFF 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig şampiyonlukları bulunan deneyimli bir orta saha oyuncusu olarak dikkat çekiyor. Kulüp, Hakan Barış ile bir yıllık sözleşme imzaladığını duyurarak, “Tecrübeli orta saha oyuncusu Hakan Barış ile bir yıllık sözleşme imzalamış bulunmaktayız. Hakan’a hoş geldin diyor ve takımımızla birlikte başarılar diliyoruz” şeklinde bir açıklama yaptı.

Yeni görüşmeler ve transfer hamleleri

Karşıyaka’nın transfer çalışmaları devam ediyor. Geçtiğimiz sezon 1461 Trabzon FK forması giyen stoper Tarık Tekdal ve Sarıyer’de mücadele eden orta saha oyuncusu Erdal Öztürk ile de görüşmelerin sürdüğü öğrenildi. Kulüp yetkililerinin, bu oyuncuları da kadroya katma hedefinde olduğu ifade ediliyor.