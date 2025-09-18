Karşıyaka, Türkiye Kupası 2. tur maçında Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu’nda Bursa Yıldırımspor’a 1-0 yenilerek kupaya veda etti. Yedek ve altyapı ağırlıklı kadrosuyla sahaya çıkan Karşıyaka, ilk yarıda yediği golle geriye düştü ve ikinci yarıda yaptığı baskıya rağmen istediği skoru elde edemedi.

Bursa Yıldırımspor öne geçti

Karşıyaka ve Bursa Yıldırımspor arasında oynanan Türkiye Kupası 2. tur maçına iki takım da dengeli bir oyunla başladı. Ancak konuk ekip Bursa Yıldırımspor, 29. dakikada Halil İbrahim Atcı’nın attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarıda başka gol olmayınca, Bursa Yıldırımspor soyunma odasına 1-0’lık üstünlükle girdi.

Karşıyaka’nın çabası yeterli olmadı

İkinci yarıya Karşıyaka, beraberlik için daha fazla baskı kurarak başladı. Yeşil-kırmızılı ekip, Bursa Yıldırımspor’un savunmasını zorlamaya çalıştı, ancak gol bulmakta başarılı olamayarak mücadeleyi geride tamamladı. Bursa Yıldırımspor, galibiyetini korumak için mücadele etti ve maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı.

Bursa Yıldırımspor 3. tura yükseldi

Sonuç olarak, Bursa Yıldırımspor 1-0’lık galibiyetle Türkiye Kupası’nda adını 3. tura yazdırırken, ev sahibi Karşıyaka erken veda etti.