Karşıyaka Belediyesi İlçe U14 Erkek Atletizm Takımı, Sivas’ta gerçekleştirilen U14 Takım Türkiye Şampiyonası finalinde büyük bir başarıya imza atarak Türkiye şampiyonu oldu. Takım, elde ettikleri birincilikle Karşıyaka’ya gururla döndü. Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, “Muhteşem bir başarıya imza atan takımımızla gurur duyuyoruz” dedi.

Genç yeteneğin gücü

Karşıyaka Belediyesi, her branşta sporun ve sporcunun destekçisi olarak, genç yetenekleriyle önemli başarılar elde ediyor. Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyonda 8 farklı branşta mücadele eden Karşıyaka Belediyesi İlçe U14 Erkek Atletizm Takımı, birincilik kupası ile başarılarını taçlandırdı. Sivas’taki final yarışmalarında üstün performans sergileyen takım, kazandıkları puanlarla zirveye yerleşti ve Karşıyaka’da büyük sevinç yarattı.

Başkan Ünsal’dan tebrik

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, şampiyon takımı tebrik ederek, “Sivas’ta katıldıkları U14 Takım Türkiye Şampiyonası’nda elde ettikleri başarıları şampiyonluk ile taçlandıran sporcularımızı kutluyorum. Bu bizim için gerçekten büyük bir gurur. Sporun ve sporcunun kenti Karşıyaka’nın bu kimliğini koruması ve sürdürmesine sağladıkları katkı ve bize yaşattıkları sevinç için yürekten teşekkür ederim. Sporcularımıza bundan sonraki tüm organizasyonlarda başarılar diliyorum. Biz de her zaman destekçileri olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.