Karşıyaka, 24 Ocak’ta, 1993 yılında katledilen gazeteci ve yazar Uğur Mumcu'yu anmak için düzenlediği törenle ona olan saygısını gösterecek. Tören, Bostanlı’daki Uğur Mumcu Parkı’nda yapılacak.

Uğur Mumcu'nun ışığında birleşiyorlar

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, tören öncesinde yaptığı açıklamada, “Uğur Mumcu, karanlık güçler tarafından susturulmaya çalışılsa da, onun fikirleri ve eserleri bugün hala aydınlatıcı birer meşale olarak bizlere yol göstermektedir” dedi. Anma töreni, Uğur Mumcu’nun mücadeleci ruhunu yaşatma adına önemli bir buluşma olacak.

Tören, toplumun geniş katılımıyla gerçekleşecek

Törene, Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal'ın yanı sıra eski ve yeni dönem milletvekilleri, Cumhuriyet Gazetesi Ege Bölge Temsilcisi Mehmet Şakir Örs, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı Mehlika Gökmen, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve Uğur Mumcu’nun sevenleri katılacak.

Uğur Mumcu’nun mirası sürmeye devam ediyor

Yıllar geçse de Uğur Mumcu'nun özgürlük, demokrasi ve adalet için verdiği mücadelenin hatırlanması, toplumun karanlık güçlere karşı birleştirici gücünü simgeliyor. Uğur Mumcu'nun anısına düzenlenecek bu anlamlı etkinlik, onun fikirlerinin nesiller boyu yaşatılmasını sağlıyor.