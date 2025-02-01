Karşıyaka Spor Kulübü Voleybol Takımı sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, takımın yoğun maç temposunda daha güçlü ve dinamik bir performans sergilemesi için kadro genişletme kararı alındığı belirtti. Karşıyaka, Çanakkale'den yetenekli smaçör İklimya Demir'in transferiyle geldi. İklimya Demir’in transferiyle, Karşıyaka'nın Sultanlar Ligi hedefi doğrultusunda tüm imkanları zorlamaya devam edeceği vurgulandı.

"Hedefimiz belli, yolumuz net!"

Karşıyaka Spor Kulübü, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bu transferle birlikte Sultanlar Ligi hedefimiz doğrultusunda tüm şartları sonuna kadar zorlamaya devam edeceğiz. Hedefimiz belli, yolumuz net! İklimya Demir’e Karşıyaka ailemize hoş geldin diyor, birlikte nice zaferler yaşamayı diliyoruz!"