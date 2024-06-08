Kadınlar Voleybol 1'inci Lig ekiplerinden Karşıyaka dış transferde 22 yaşındaki pasör Simay Cinbaz'la sözleşme imzaladı.

Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada “Aydın Büyükşehir Belediyespor'dan transfer ettiğimiz 2002 doğumlu başarılı pasör Simay Cinbaz 2024-25 sezonunda takımımızda forma giyecek. Aramıza hoş geldin Simay” ifadelerine yer verildi.

Gelişim Koleji'nde voleybola başlayan Simay Cinbaz, Bodrum Belediyesi Bodrumspor ve Merinok SK kulüplerinde de görev yaptı.

Yeni sezona Sultanlar Ligi hedefiyle girmek için transfer çalışmalarını sürdüren Karşıyaka Medical Point, geçen günlerde de Liset Herrera Blanco, Kenia Carcaces, Simay Akdağ, Eda Özyılmaz, İlarya Zararsız, Nehir Döngez, Derin Saygı ve Fadime Berra Aslan’ı transfer etmişti.