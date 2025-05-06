Türkiye Kadınlar 1. Ligi'nde mücadele eden Karşıyaka Voleybol, yeni sezon öncesi kadro yapılanmasına devam ederken bir ayrılığı daha duyurdu. Yeşil-kırmızılı ekip, smaçör pozisyonunda görev yapan Miray Gözübüyük ile yollarını ayırdı.

Kulüpten teşekkür mesajı

Karşıyaka Spor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, "Sezon boyunca göstermiş olduğunuz emek, mücadele ve Karşıyaka ruhu için size sonsuz teşekkür ederiz. Hep birlikte çok güzel hatıralar biriktirdik ve büyük bir aile olduk. Yolunuz her zaman açık olsun. Karşıyaka her zaman sizin yuvanız olarak kalacak" ifadelerine yer verildi.