Kadınlar Voleybol 1’inci Ligi A Grubu’nda 13 maçta aldığı 11 galibiyetle Sultanlar Ligi yarışında ikinci sırada bulunan İnfo Yatırım Karşıyaka, kulüpte gerçekleştirilen olağanüstü kongrenin ardından önemli bir açıklama yaptı. 1.5 aydır imza yetkisi bulunmayan yönetimin yeniden belirlenmesiyle birlikte, voleybol şubesi Sultanlar Ligi hedefinden sapmadan çalışmalarını sürdüreceğini duyurdu.

Yönetimde süreklilik ve güçlü vizyon

Şube başkanlığı görevini sürdüren Onur Güner liderliğindeki ekip, sakatlıklar nedeniyle eksik kalan kadroyu transferlerle güçlendirme sözü verdi. Sezon başında sakatlık yaşayan ve ameliyat olan Simay ve Şevval’in yokluğunun takımı olumsuz etkilediğini belirten yönetim, bu boşlukların kısa sürede doldurulacağını açıkladı. Yapılan açıklamada, "Kongremizde bir kez daha Karşıyaka Spor Kulübü Voleybol Şubesi’nin yönetimine layık görülmenin gururunu yaşıyoruz. Bu büyük sorumluluğun bilincindeyiz ve hedeflerimize emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz. Daha güçlü bir yönetim yapısıyla Karşıyaka’mızı hak ettiği zirvelere taşımak için var gücümüzle çalışacağız" ifadelerine yer verildi.

Transfer çalışmaları hızlanıyor

Voleybol şubesinin açıklamasında, kadro eksikliklerinin giderilmesi adına transfer çalışmalarının kısa sürede başlayacağı duyuruldu. Ayrıca, sakat oyuncuların yokluğunun hissedilmeyeceği şekilde adımlar atılacağı belirtilerek, "Bize güvenenleri gururlandıracak, güvenmeyenleri ise mahcup edecek bir performans sergileyeceğiz. Karşıyaka ruhu ve aidiyet duygusuyla büyük başarılara imza atacağımıza yürekten inanıyoruz ve söz veriyoruz" denildi. Yeşil-kırmızılılar, birlik ve beraberlik içinde Sultanlar Ligi hedefine emin adımlarla ilerleyeceklerini vurgulayarak, Karşıyaka camiasının desteğiyle önemli başarılara imza atacaklarına dair kararlılık mesajı verdi.