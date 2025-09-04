Kadınlar Voleybol 1’inci Ligi ekiplerinden Karşıyaka, geçen sezondan bu yana görev yapan başantrenör Onur Çarıkçı ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Karşıyaka teşekkür mesajı yayımladı
Yeşil-kırmızılı kulüp, Manisa’da düzenlenen Ferdi Zeyrek Turnuvası’nda dün Merinos Voleybol’a 3-0 yenilmesinin ardından ayrılığı duyurdu. Kulüp açıklamasında, “Teşekkürler Onur Çarıkçı. Kulübümüze verdiği emekler için kendisine teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.
Başantrenör kim olacak belli değil
Kulüp, yeni sezon öncesinde teknik kadro ve takım yapısını yeniden şekillendirme çalışmalarına başlayacak. Önümüzdeki günlerde yeni başantrenörün kim olacağı duyurulacak.
Kaynak: HABER MERKEZİ