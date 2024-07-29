Karşıyaka, yaz transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Tecrübeli kaleci Hakan Canbazoğlu'nun yanı sıra Metin Peker, Sinan Gayla, İshak Kurt gibi oyuncularla kadrosunu genişleten yeşil-kırmızılı ekip, genç yetenekler Abdulkadir Öksüz, Aygün Özışıkyıldız ve Kadir Bakırtaş'ı da transfer etti. Yeni sezon öncesi şampiyonluk hedefiyle çalışmalarını sürdüren Karşıyaka, 7 transferle kadrosunu güçlendirdi.

Karşıyaka'dan iddialı transferler ve hazırlıklar

TFF 3. Lig 1. Grup'ta yeni sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Karşıyaka, yaz transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Son olarak tecrübeli kaleci Hakan Canbazoğlu'nu transfer eden yeşil-kırmızılı ekip, toplamda 7 yeni oyuncuyu kadrosuna kattı.

Transferler ve yeni sezon hedefleri

Karşıyaka, şampiyonluk hedefi doğrultusunda geçtiğimiz sezon etkili performanslar sergileyen oyunculara yöneldi. Takıma katılan isimler arasında Metin Peker, Sinan Gayla ve İshak Kurt gibi tecrübeli oyuncular bulunuyor. Ayrıca genç yetenekler Abdulkadir Öksüz, Aygün Özışıkyıldız ve Kadir Bakırtaş da transfer edilerek takımın geleceğine yatırım yapıldı. Kulüp yönetimi, yeni transferlerin takıma katkı sağlayacağına inanıyor.

Antrenmanlarda yüksek motivasyon

Yeni transferlerin antrenmanlardaki istekli ve hırslı görüntüleri, takımın genel motivasyonunu artırdı. Teknik direktör, oyuncuların uyum sürecinin kısa sürede tamamlanması için yoğun bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirtti.

Kombineler satışta

Karşıyaka, 2024-2025 sezonu için kombine bilet satışlarının bugün saat 19.12 itibariyle Mobilet üzerinden başladığını duyurdu. 29 Temmuz - 31 Temmuz tarihleri arasında mevcut koltuklarını korumak isteyen taraftarlar için rezervasyon epostaları gönderilecek. Genel satış ise 31 Temmuz Çarşamba günü saat 19.12'de başlayacak. Taraftarlar, kombineleri alarak takımlarını yeni sezonda destekleme fırsatına sahip olacaklar.

Maraton 1250 TL

Numaralı 2500 TL

VIP A/C 6000 TL

VIP B 10000 TL