Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi ekiplerinden Karşıyaka, KZY Spor Kulübü ile işbirliği yaptı.

Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz son yıllarda voleybola yaptığı yatırımla dikkat çeken Aliağa KZY Spor Kulübü ile işbirliği yapma kararı aldı. Kendi bünyemizdeki genç oyuncular KZY Spor Kulübü'nün 2'nci Lig'de mücadele eden takımında kiralık olarak görev yapacaklar. KZY Spor Kulübü'nde yetişen oyuncular ise kulübümüz bünyesinde kendilerini gösterme fırsatı bulacaklar. Bu birlikteliğin iki kulüp için de yeni başarılar getirmesini diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Bu arada altyapıdan yetişen 18 yaşındaki smaçör Emel Özer ile profesyonel sözleşme imzalandı. Öte yandan Karşıyaka'da forma giyen Şevval Acıbal da U20 Milli Takımı'na davet edildi.