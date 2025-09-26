İzmir’in köklü spor kulübü Karşıyaka, Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde isim sponsoru olarak Eski Başkan İlker Ergüllü ile anlaşma sağladı. Ergüllü, kulübe önemli bir maddi kaynak aktararak, voleybol takımına destek sağladı. Ayrıca, Ergüllü’nün basketbol şubesine de katkı sağlayacağı öğrenildi.

İlker Ergüllü’den voleybol şubesine sponsorluk desteği

Karşıyaka’da geçmişte başkanlık yapan İlker Ergüllü, kulübün voleybol şubesine önemli bir sponsorluk desteği sundu. Ergüllü, firması aracılığıyla Karşıyaka Kadınlar Voleybol Takımı’na maddi kaynak aktaracak ve sponsorluk bedelinin büyük bir kısmını alacağından düşürecek. Voleybol Şube Başkanı Onur Güner ile yapılan anlaşma, kulüp için önemli bir finansal adım oldu.

Voleybol şubesinden yapılan açıklamada, Ergüllü’nün sadece bir sponsor değil, aynı zamanda bir Karşıyaka sevdalısı olduğu vurgulandı. "Geçmişte yönetimde verdiği mücadelesini, bugün sahada takımımıza güç olarak taşıması Karşıyaka ruhunun en gurur verici örneğidir" denilen açıklamada, Ergüllü ve Endo ailesine teşekkür edildi.

Basketbol şubesine ekstra destek

İlker Ergüllü, aynı zamanda Karşıyaka Basketbol Takımı’na da katkı sağlamayı planlıyor. Ergüllü’nün, basketbol takımına yapacağı son transferin maliyetini karşılayacağı belirtildi. Transferin isminin ise 2025 Avrupa Şampiyonası’nda final oynayan ve NBA patentli Furkan Korkmaz olması bekleniyor.

Kaf-Kaf, transfer yasağını aştı

Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi’ne saatler kala transfer yasağını kaldırmaya çalışıyor. Yaz aylarında bilet firmasından sağlanan kaynakla FIBA’daki transfer yasaklarını ödeyen Karşıyaka, eski oyuncuları Vernon Carey ve Darrun Hilliard’ın alacakları nedeniyle yeni bir yasakla karşı karşıya kaldı. Ancak kulüp, FIBA ile anlaşma sağlayarak bu engeli aşmayı planlıyor ve Aliağa Petkimspor ile oynanacak maçta yeni transferlerini sahaya sürecek.