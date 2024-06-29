İzmir'in köklü spor kulüplerinden Karşıyaka Spor Kulübü, kadın voleybol takımına önemli bir sponsorluk anlaşmasıyla güç kazanıyor. Son olarak, İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (INFO) şirketinin, kulübün kadın voleybol takımına sponsor olacağı öğrenildi.

Resmi açıklama bekleniyor

Taraflar arasındaki karşılıklı görüşmelerin ardından sağlanan anlaşma, kulübün sportif faaliyetlerine önemli bir destek sağlayacak nitelikte. İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş (INFO) şirketi tarafından resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.

Sponsorluk anlaşmasının detaylarına ilişkin bilgilendirme, önümüzdeki günlerde kulüp ve şirket yetkilileri tarafından kamuoyuna duyurulacak.

Karşıyaka'dan voleybola büyük destek

Kulüp taraftarları ve sporseverler, yeni sponsorluk anlaşmasının Karşıyaka Spor Kulübü'nün kadın voleybol takımının geleceği için olumlu bir adım olduğunu düşünüyor. Anlaşmanın detayları ve gelecekteki etkileri merakla beklenirken, şirket ve kulüp arasındaki iş birliğinin uzun vadeli ve başarılı olması umuluyor.