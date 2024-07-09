Karşıyaka'da 2. Lig Için Transferler Hız Kazandı

Karşıyaka, yeni sezon öncesi kadrosunu baştan sona yenileyerek transfer çalışmalarına hız verdi ve birçok futbolcuyla anlaşma yoluna gitti.

Karşıyaka'da kapsamlı kadro revizyonu

Karşıyaka, TFF 3. Lig'de Play-Off turunda yaşadığı hayal kırıklığının ardından yeni sezona iddialı bir şekilde hazırlanıyor. Yeşil-kırmızılı ekip, kadroda büyük bir değişiklik yaparak birçok oyuncusuyla yollarını ayırdı ve yeni transferlerle kadrosunu güçlendirme çalışmalarına başladı.

Yeni transfer hedefleri

Karşıyaka, geçen sezonu 1461 Trabzon'da geçiren tecrübeli kanat oyuncusu İlhan Depe'yi kadrosuna katmak için harekete geçti. 31 yaşındaki İlhan, daha önce Balıkesirspor, Altay, Denizlispor ve Bucaspor 1928 gibi Ege ekiplerinde forma giymişti. Kariyerinde toplam 425 karşılaşmada 60 gol atan İlhan Depe, geçtiğimiz sezon 46 lig mücadelesinde 13 gol kaydetti.

Transferin detayları

İlhan Depe'nin sözleşmesi 1461 Trabzon ile 2025 yılına kadar devam etse de Karşıyaka, bu tecrübeli oyuncuyu renklerine bağlamak için ciddi bir girişimde bulunuyor. İlhan'ın transferinin gerçekleşmesi, Karşıyaka'nın kadrosunu güçlendirme çabalarının önemli bir parçası olacak.

Bekir Can Kara da hedefte

Ön libero pozisyonunu güçlendirmek isteyen Karşıyaka, geçen sezon Iğdır ekibiyle 2. Lig'de Play-Off'tan 1. Lig'e yükselme sevinci yaşayan 26 yaşındaki Bekir Can Kara'ya da talip oldu. Geçen sezon Van Spor FK ve Iğdır ekibinde toplam 32 maça çıkan ve 5 gol atan Bekir Can, Karşıyaka'nın transfer listesinde üst sıralarda yer alıyor. Karşıyaka, bu transferi bitirmek için yoğun bir mesai harcıyor.

Karşıyaka, kadrosunu güçlendirme ve yeni sezona şampiyonluk hedefiyle başlama konusunda kararlı. Yeni transferlerle kadrosunu güçlendiren Kaf-Kaf, taraftarlarına umut veren bir performans sergilemeye hazırlanıyor.