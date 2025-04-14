Karşıyaka Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için hazırlıklarını tamamladı. Karşıyaka’da kutlamalar, uçurtma şenliği, çocuklara özel 2. el pazarı, tiyatro gösterileri ve atletizm şenliği gibi renkli organizasyonlarla günlerce sürecek.

23 Nisan kutlamaları 19 Nisan’da başlıyor

Bayram programı, 19 Nisan Cumartesi günü saat 13.00’te Bostanlı Zühtü Işıl Meydanı’nda başlayacak. “Çocuklar için 2. El Pazarı” adıyla düzenlenecek etkinlikte 6-14 yaş arası çocuklar, kullanmadıkları oyuncak, kitap ve okul eşyalarını yaşıtlarıyla takas edebilecek. Katılmak isteyenler 0 232 362 57 77 numaralı telefondan başvuru yapabilecek.

Uçurtmalar Karşıyaka semalarında yükselecek

22 Nisan Salı günü Bostanlı Sahili’nde (Yasemin Kafe önü) saat 17.00-20.00 arasında Can Hastanesi iş birliğiyle uçurtma şenliği düzenlenecek. Şenliğe katılan çocuklara 2 bin adet ücretsiz uçurtma dağıtılacak. Katılımcılar, isterse kendi uçurtmalarıyla da şenlikte yer alabilecek.

23 Nisan’da iki ayrı noktada şenlik

23 Nisan Çarşamba günü, kutlamaların merkezi Cordelion Tay Park olacak. Saat 13.00’te başlayıp 18.00’a kadar sürecek şenlikte; şişme oyun parkurları, yüz boyama, palyaçolar, jonglörler, tahta bacak gösterileri ve Alp Abi stand-up show minikleri eğlenceye doyuracak. Gün boyunca pamuk şeker, patlamış mısır ve macun ikramı da yapılacak.

Aynı gün, Zübeyde Hanım Mahallesi 100. Yıl Meydanı’nda ise İzmir Büyükşehir Belediyesi ile iş birliğinde saat 15.00-18.00 arasında tiyatro oyunları ve sahne gösterileri izleyiciyle buluşacak.

Kutlamalar Atletizm Şenliği ile taçlanacak

Bayram etkinliklerinin finali 26 Nisan Cumartesi günü yapılacak olan Atletizm Şenliği ile gerçekleştirilecek. Semra Aksu Atletizm Parkı’nda düzenlenecek yarışlara, 2011-2018 doğumlu çocuklar katılabilecek. Başvurular 16-24 Nisan tarihleri arasında Karşıyaka Belediyesi’nin resmi internet sitesi üzerinden yapılabilecek.

Yarışlar saat 10.00’da başlayacak, dereceye girenlere ödülleri saat 12.30’da verilecek. Yarışmaya katılan tüm çocuklara da anlamlı bir madalya takdim edilecek.

Başkan Ünsal’dan tüm Karşıyakalılara davet

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, tüm ilçe halkını bu coşkuya ortak olmaya çağırdı:

“23 Nisan sadece çocukların değil, hepimizin bayramı. Bu özel günü, Karşıyaka’da büyük bir coşkuyla kutlayacağız. Tüm Karşıyakalıları bu anlamlı etkinliklerde bizlerle birlikte olmaya davet ediyorum. Atatürk’ün izinde, çocuklarımız için umut dolu bir gelecek inşa etmek için çalışmaya devam edeceğiz.”