Karşıyaka Belediyesi, her yıl geleneksel olarak düzenlediği Zübeyde Hanım Koşusu'nu bu yıl 36. kez gerçekleştiriyor. 11 Mayıs Anneler Günü'nde yapılacak koşuya katılmak için 9 Mayıs Cuma günü saat 17:00'ye kadar başvuru yapılabilir. Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, tüm vatandaşları etkinliklere katılmaya davet etti.

Koşu detayları ve başvuru süreci

Zübeyde Hanım Koşusu, 11 Mayıs Pazar günü saat 09.00'da Anayasa Meydanı'ndan başlayacak ve Zübeyde Hanım Anıt Mezarı'nda sona erecek. Etkinlik için katılımcılar, 9 Mayıs'a kadar www.zubeydehanimkosusu.com adresi üzerinden başvuru yapabilecekler. Katılımcıların koşu kitleri, 10 Mayıs Cumartesi günü Mavibahçe Alışveriş Merkezi'nde dağıtılacak.

Anma töreni ve trafik düzenlemeleri

Koşu güzergahı, Cemal Gürsel Caddesi, Girne Bulvarı ve Atatürk Bulvarı üzerinden Zübeyde Hanım Anıt Mezarı'na ulaşacak. Bu yollar, 08.30 ile 09.50 arasında etap etap trafiğe kapatılacak. Koşunun ardından Zübeyde Hanım Anıt Mezarı'nda saat 09.30'da başlayacak anma töreni düzenlenecek. Zübeyde Hanım, Atatürk'ün emanet ettiği annesi olarak sevgi, saygı ve minnetle anılacak.

Başkan Ünsal'dan davet

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal "Geleneksel Zübeyde Hanım Koşumuzun başvuruları her yıl olduğu gibi büyük bir ilgiyle karşılandı. 9 Mayıs'a kadar kayıtları tamamlayacak, organizasyonumuzu yine muhteşem bir coşkuyla gerçekleştireceğiz. Ayrıca, en anlamlı Anneler Günü törenini Zübeyde Hanım'ın huzurunda düzenleyeceğiz. Bu koşuda atılacak her adım, hem annelerimize hem de Atamıza ve Cumhuriyet'in temel değerlerine duyduğumuz bağlılığın göstergesi olacak. Tüm vatandaşlarımızı, heyecanımıza ortak olmaya çağırıyoruz" diye konuştu.